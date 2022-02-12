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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العالم للأندية.. موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة مجانًا

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره بالميراس البرازيلي، اليوم، السبت، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تقام في الإمارات.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة:

تقام مباراة تشيلسي وبالميراس في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية “مجانا”، وقناة SSC7 HD داخل المملكة العربية السعودية.

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تشيلسي ضد بالميراس:

يسعى  فريق تشيلسي بقيادة نجمه المغربي حكيم زياش لتحقيق الفوز على بالميراس في مباراة الليلة، والتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لفريق تشيلسي التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2012، لكنه خسر أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف دون رد.

يذكر أن تشيلسي تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد فوز صعب على الهلال السعودي بهدف دون رد، سجله روميلو لوكاكو، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء الماضي.

على الجانب الآخر، يحلم فريق بالميراس الذي تأهل للنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في تحقيق مفاجأة بخطف الفوز من البلوز.

كان فريق بالميراس فاز على الأهلي بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي، الأربعاء الماضي.

ويلتقي اليوم أيضا في بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي مع الهلال السعودي، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

بالميراس كأس العالم للاندية تشيلسي وبالميراس الأهلى تشيلسي

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