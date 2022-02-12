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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتكرار إنجاز ليفربول ومانشستر في نهائي كأس العالم للأندية

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

يواجه في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق بالميراس البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

 

فيما يلتقى عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الهلال السعودي للمنافسة على المركز الثالث في كأس العالم للأندية في الإمارات.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

 

وخسر المارد الأحمر أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فيما تلقى زعيم اسيا هزيمة أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في نص نصف نهائي مونديال الأندية.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والقنوات الناقلة

 

ويسعى فريق البلوز بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل إلى تكرار سيناريو فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد وتحقيق اللقب في بطولة كأس العالم للأندية بعد فقدانه اللقب في المشاركة الأخيرة له في المسابقة العالمية.

 

‏وجاءت مشاركات الأندية الإنجليزية في كأس العالم للأندية على النحو التالي :

 

 ليفربول عام 2005

 

المشاركة الأولى  خسر الريدز اللقب في نسخة كأس العالم 2005 التي تعد النسخة الرسمية الأولى للانطلاقة الحقيقية لهذه البطولة بعد تجربة عام 2000 وبعدها انقطاع لمدة 5 سنوات كاملة وعادت في 2005 عندما كان ليفربول الإنجليزي بطلاً لأوروبا وقتها بعد فوزه في مباراة تاريخية ودرامية على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 3-3، المباراة الغير طبيعية التي عاد فيها الريدز من تأخر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

 

البطولة لم تلعب بنظام دور المجموعات منذ ذلك الوقت، أصبح لها نظام دائم ورسمي يعتمد على مباريات دور المغلوب، ويشترك فيه بطل أوروبا مباشرة من دور نصف النهائي.

 

ليفربول بقيادة المدرب الإسباني رافا بينيتيز وأسطورته التاريخية ستيفن جيرارد فشل في 2005 بتحقيق لقب مونديال كأس العالم للأندية الذي أقيم وقتها في اليابان، وخسر اللقب لحساب بطل أمريكا الجنوبية وقتها ساو باولو البرازيلي في المباراة النهائية

 

 ليفربول في المشاركة الثانية 2019

 

توج ليفربول الإنجليزي بلقب بطل كأس العالم للأندية المقامة في قطر بعد فوزه في النهائي على فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب كما أصبح ثاني فريق انجليزي يفوز بالكأس بعد مانشستر يونايتد الذي حصل على اللقب عام 2008.

 

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

مانشستر يونايتد

 

النسخة الأولى والتجريبية لكأس العالم للأندية انطلقت عام 2000، وشارك فيها مانشستر يونايتد الإنجليزي كبطل أوروبا عندما حقق اللقب بقيادة السير أليكس فيرجسون عام 1999 على حساب بايرن ميونخ الألماني، ولكنه لم يحقق اللقب.

 

البطولة التجريبية وقتها بدأت بنظام المجموعات، 8 أندية شاركوا وانقسمت إلى مجموعتين، مانشستر يونايتد الإنجليزي حل في المجموعة الثانية بجوار كلاً من فاسكو دا جاما البرازيلي، نيكاسكا المكسيكي وجنوب ملبورن الأسترالي.

 

مانشستر يونايتد شارك وقتها بالفريق الاحتياطي لم يتم استدعاء اللاعبين الكبار أمثال جيجز، كين، حتى ديفيد بيكهام شارك في هذه البطولة لمدة 54 دقيقة فقط، الشياطين الحمر لعبوا 3 مباريات في دور المجموعات فازوا في مباراة وتعادلوا في مباراة وخسروا مباراة وودعوا البطولة من دورها الأول.

 

المشاركة الثانية للمان يونايتد في عام 2008 

 

مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون يعود مجدداً للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد التتويج بطلاً لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه تشيلسي.

 

ولكن هذه المرة تختلف تماماً عن التجربة الأولى عام 2000 لأن مانشستر يونايتد عاد لملعبه أولد ترافورد مسرح الأحلام حاملاً اللقب والميداليات الذهبية، كأول ناد إنجليزي يفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

 

 تشيلسي 2012

 

في المشاركة الأولى خسر البلوز اللقب في عام 2012 بعد عودة تاريخية أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا توج تشيلسي الإنجليزي بطلاً لبطولة دوري أبطال أوروبا وأصبح ثالث فريق إنجليزي يشارك في كأس العالم للأندية.

 

وفاز فريق تشيلسي خلال مشاركته الأولي بمونديال الأندية بنتيجة 3-1 على مونتيري المكسيكي ثم تلقى فريق البلوز خسارة بنتيجة 0-1 أمام نظيره فريق كورنثيانز البرازيلي.

 

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