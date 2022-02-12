الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد رئيس الجمهورية، كلا من العميد عبد القادر الششتاوي للتعزية في وفاة المرحوم أحمد ضيف محمد، والعميد أركان حرب محمد عبد الرازق عشرة لتشييع جنازة والتعزية في وفاة المرحوم الفريق محمد زاهر عبد الرحمن.

كما أوفد العميد تامر عبد الغني أبو صالح للتعزية في وفاة المرحوم علي عبد الخالق عبد الله، والعميد محمود أحمد فؤاد حسن للتعزية في وفاة الدكتور نعيم حبيب غبريال أبو الخير، والعميد بهاء علي للتعزية في وفاة المرحومة الدكتورة نبيلة أيوب، والعميد عمرو عبد السميع للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور محمد علي الدين، والعميد هيثم التهامي للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أركان حرب دكتور بالمعاش نبيل سعيد، وإبلاغ اسرهم خالص عزائه ومواساته.

