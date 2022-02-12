زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى تونس

صرح سفير السعودية لدى تونس، بأن هناك دعوة قدمت من قبل الرئيس قيس سعيد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد لبى الأخير الدعوة التي ستحدد موعدها القنوات الدبلوماسية قريبا.

وقال سفير السعودية لدى تونس، عبد العزيز بن علي الصقر، بأن بلاده موعودة أيضا بزيارة من قبل الرئيس قيس سعيد للمملكة.

وتحدث السفير لدى حضوره في الإذاعة الوطنية عن "التعاون السعودي التونسي والذي يعود للعام 1975 من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومن المقرر أن ينجز 32 مشروعا في تونس وقدرت المنح والقروض التي قدمت من خلالها بمليار و350 مليون دولار أنجز منها العديد من المشاريع بمعدل28 مشروع تم إنجازها"، لافتا إلى أن المشاريع الموجودة في تونس من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان وهو منحة مقدمة من السعودية قدرها 85 مليون دولار .