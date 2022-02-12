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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يارا زغلول: هيرا كاريزما الحل الأمثل لكافة مشاكل الشعر

الدكتورة يارا زغلول،
الدكتورة يارا زغلول، المستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما

قالت الدكتورة يارا زغلول، المستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن براند هيرا كاريزما هو الحل الأمثل لكافة مشاكل الشعر والقضاء عليها، بالإضافة إلى توعية الأمهات بطريقة التعامل مع شعر أولادها.

وأضافت يارا زغلول، خلال لقائها مع برنامج "سفرة وطبلية"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بروتين هيرا كاريزما آمن تماماً، ومرخص من وزارة الصحة، ومتوفر به خمس كورسات لعلاج كافة مشاكل الشعر المختلفة.

وأوضحت المستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، أن الكورس الأحمر من هيرا كاريزما يعالج حشرات الشعر، أما الكورس الأصفر فهو بروتين للشعر، أما الأزرق فـ لعلاج التساقط، أما الكورس الأخضر فـ للعناية بالشعر الكيرلي، و البني هدفه حماية الشعر.

وأكدت يارا زغلول، أن كافة المنتجات الموجودة في هيرا كاريزما، علاجية وليست تجميلية فقط، مشيرة إلى أن كورسات هيرا كاريزما تصلح لاستخدام الكبار بصورة كبيرة، خاصة وأنها آمنة بالنسبة للأطفال.

يارا زغلول هيرا كاريزما المستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما برنامج سفرة وطبلية صدى البلد

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