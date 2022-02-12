الاحتفال بعيد الميلاد الـ 98 للكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد

احتفل صحفيون و إعلاميون وكتاب بعيد الميلاد الـ 98 لشيخ الصحفيين الأستاذ محمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق وسط حشد من أفراد أسرته وعائلته ومجموعة من أصدقائه ومحبيه .

جانب من الاحتفالية

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت بمنزله بالمهندسين كل من علي حسن رئيس مجلس إدارة و رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وعبدالله حسن رئيس الوكالة الأسبق ووكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة السابق ومحمد نوار رئيس الإذاعة وعبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق وجمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي السابق وعدد من الصحفيين من مؤسسات الأهرام والأخبار و روز اليوسف والوطن و اليوم السابع وغيرها إلى جانب أبنائه المهندس صلاح عبدالجواد والمهندسة منى عبدالجواد والمهندس خالد عبدالجواد وزوجته السيدة خديجة فتح الله وعضو مجلس النواب ضحى العاصي .

وأكد المشاركون في الاحتفال اعتزازهم وتقديرهم لمسيرة الأداء المهني و الإنساني المتميز للأستاذ محمد عبدالجواد عبر مسيرة حياته العملية والتي جاوزت 75 عاماً قدم خلالها أداء متفرداً في خدمة الصحافة المصرية و العربية إلى جانب إسهاماته النقابية حينما انتخب بعضوية مجلس نقابة الصحفيين بأعلى نسبة تصويت في تاريخ النقابة حيث شغل منصب وكيل أول نقابة الصحفيين خلال الفترة من 1981 – 1985.

ولد الكاتب محمد عبدالجواد الذي يعد أكبر خبير في مجال وكالات الأنباء في العالم العربي في قرية المدمر بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1947 حيث بدأ على الفور مسيرته الإعلامية بالالتحاق بالعمل بقسم الأخبار بالإذاعة المصرية ثم عين عام 1950 ملحقاً صحفياً بالبرازيل ثم عمل بصحيفة المصري ثم وكالة رويترز البريطانية ثم وكالة الأنباء العربية .

وشارك الكاتب محمد عبدالجواد في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1955 مع عدد من كبار الصحفيين في ذلك الوقت من أبرزهم جلال الدين الحممصي وعلي حمدي الجمال وسعيد سنبل وعبدالحميد سرايا ومحسن محمد وأحمد نافع ثم عمل مستشاراً صحفياً في شيكاغوا عام 1964 ثم عمل رئيساً لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيساً لتحريرها خلال الفترة من 1966 – 1984 .. كما عين عضواً بمجلس الشورى خلال الفترة من 1981 وحتى 1987 كما عمل وكيلاً للمجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة من 1981 – 1988 .

وعمل مستشاراً إعلاميا للرئيس الراحل أنور السادات لمدة 4 سنوات وللرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 12 عاماً وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وشارك في تأسيس العديد من وكالات الأنباء في الدول العربية المختلفة وقدم اليها الخبرة و المشورة اللازمة وأوقد لها العديد من الخبرات الصحفية من وكالة أنباء الشرق الأوسط للنهوض بمسيرتها .

وحظى الكاتب لكبير محمد عبدالجواد بمنزلة كبيرة ومكانة مرموقة في سائر الأوساط الصحفية و الإعلامية في مصر والعالم العربي تقديراً لما قدمة من عطاء مهني وإنساني غير مسبوق .