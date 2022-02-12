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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فخري الفقي: الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات

صدى البلد

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، لأننا نعيش في عالم ملء بالصدمات السياسية أو بيئية أو اجتماعية أو أمنية.
وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة، مؤكدًا أن الاقتصاد مر بمرحلة الإصلاح الأولى بنجاح كبير، بدليل أن المؤشرات الاقتصادية سواء من حيث معدلات النمو أو التضخم والبطالة والدين العام والاحتياطي النقدى تشير إلى أن الاقتصاد المصري أكثر صلابة مما كان عليه.
وأوضح أن ما ساعد الاقتصادي المصري للوصول إلى هذه الصلابة هو تعاونه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وتحمل الشعب لعبء الإصلاح من أجل الحصول على ثمار الاصلاح الاقتصادي.
وأكد أن النمو الاقتصادي في مصر خلال أزمة كورونا كان إيجابيا ونتطلع إلى أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.4% في يونيو المقبل كما أشارت الحكومة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5%، كما يتوقع البنك الدولي وصول النمو الاقتصادي إلى 5.7%.

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