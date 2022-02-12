خالد مرتجى: رئيس الـ فيفا قال لي الأهلي يُشَرِّف الكرة الإفريقية دائمًا

نشر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات ، صورة له مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك عبر حسابه بوقع “ إنستجرام ”.

وكتب خالد مرتجى “ انفانتينو قالي دائماً الاهلي بيشرف الكرة الافريقيه.. مبروك علي كل الاهلويه ” .

وفاز النادي الأهلي، على منافسه الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتوج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية مع موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

وبدأ النادي الأهلي مسيطرا على الكرة منذ انطلاق اللقاء، محاولا خرق دفاعات الهلال الذي يقف بـ 6 لاعبين في منطقة الجزاء أمام هجمات الأحمر.

ونجح النادي الأهلي في ضرب دفاعات الهلال مبكرا وسجل الهدف الأول ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 8 من المباراة، وبعدها طرد الحكم بيرير لاعب فريق الهلال السعودي في الدقيقة 14 ليعود ياسر إبراهيم ويسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 28 طرد الحكم ، اللاعب محمد كانو قائد فريق الهلال السعودي، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث بعد مراوغة دفاعات الزعيم .

نجح عمرو السولية في تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الهلال السعودي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء .



تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: على معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الهلال السعودي

محمد العويس - سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - متعب المفرج - ياسر الشهراني- جوستافو كويلار- محمد كنو- أندريا كاريلو- ماثيوس بيريرا- سالم الدوسري موسى ماريجا.