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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: كيفية الاستجابة للحالة الطارئة عند وقوع حادث سير في وسط الشارع

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن بعد الخطوات عند الاستجابة لحالة طارئة عند وقوع حادث سير في وسط الشارع.

وأوضحت الوزارة الخطوات كالتالي:-

 

أوقف السيارة على مسافة آمنة وشغل الأضواء التحذيرية.

ابقى بعيـدا عن مسار السيارات السريعة، اعبر الشـــــــــارع إذا تطلب الأمر ذلك ولكـن بحرص شديـد ابعـد الناس عن الشارع الرئيسي .

كن متيقظا للسيارات من خلفك، واطلب من بعض المتواجدين التلويح بعلم من أجل توجيه وإبطاء حركة السيارات.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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