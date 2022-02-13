عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: برنامج لمتابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن الأورام

مرضى التليف الكبدي
مرضى التليف الكبدي" والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي" والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن ببرنامج المتابعة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانيـة، مشيرة إلى أن الفحص والمتابعة مجـانا لمرضى التليف الكبدي من خلال مراكز لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميـع محافظات الجمهوريـة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

ويتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بوحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

المستشفيات الجامعية فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا كورونا المستجد وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

موضوعات متعلقة

الصحة: كيفية الاستجابة للحالة الطارئة عند وقوع حادث سير في وسط الشارع

الصحة تكشف 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته

يقلل دخول المستشفى بنسبة 50%..الصحة تضع عقار مولنوبيرافير ضمن برتوكول علاج كورونا

بـ 6 نصائح.. الصحة تعلن طرق الحماية من السرطان

الصحة: خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

على رأسها إيلفوشيد.. الصحة: شراء أحدث 3 أدوية لعلاج كورونا.. تفاصيل

الصحة تعلن طريقة التقديم في مبادرة السيسي للقضاء علي قوائم الانتظار

أسعار جديدة لتحاليل كورونا الخاصة بالمسافرين.. الصحة تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يكشف حقيقة القيام بعمليات في المياه الروسية

الرئيس التونسي يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

الديهي عن فيديو سب عمرو أديب: استحالة أعمل كدة..وكنت بشتم محمد علي

دولة تعلن قرب إخلاء سفارتها في أوكرانيا

بايدن يثير جدلا واسعا، بتعيين «مثلي» في منصب نووي أمريكي رفيع المستوى

الحوقلة كنز الجنة .. اعرف أسرارها وفضلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ