الصحة: برنامج لمتابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي" والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن ببرنامج المتابعة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانيـة، مشيرة إلى أن الفحص والمتابعة مجـانا لمرضى التليف الكبدي من خلال مراكز لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميـع محافظات الجمهوريـة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

ويتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بوحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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