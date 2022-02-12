خالد عبدالغفار: التأمين الصحي يشمل جميع المواطنين.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع قومي مصر ضخم.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منظومة التأمين الصحي التي أطلقها الرئيس السيسي تشمل جميع المواطنين على أرض مصر ويغطي الأسرة بالكامل".



وأشار: "كنت في زيارة لمدينة بورسعيد اليوم، ورأيت ملحمة في بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين".



وأوضح: "الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي كبيرة جدا، فضلا عن تحمل الدولة تكاليف الاشتراك لغير القادرين".



وأكد: "الدولة المصرية تسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية ومميزة لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز أو تفرقة، كما ثمن بذلك التكامل بين مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري.

