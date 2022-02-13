عمرو أديب يمازح فريق كورال روح الشرق: عاوزكوا كل يوم عندي بس ببلاش|فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، فريق كورال الشرق.

ومازح الإعلامي عمرو أديب، أعضاء فريق الكورال قائلاً: "عاوزكوا كل يوم عندي.. بس ببلاش".



وأضاف: "أنا سعيد بيكم، وعايز أقول لكم أني فخور بكم جدا، وسعيد إنكم معايا في البرنامج".

ثمن الواجب الوطني.. تعليق ناري من عمرو أديب على فوز الأهلي على الهلال.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على حصول النادي الأهلى على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " النادي الأهلي ربنا كرمه بعد ما دفع ثمن الواجب الوطني ولعبه بدون الدوليين".

وأضاف: "لو كنت عايز تعرف معنى روح الفانلة الحمراء اتفرج على ماتش انهارده"، متابعا: "النادي الأهلي أخذ الجائزة الكبرى وحصل على البرونزية في مباراة جميلة جدا".



وأشار: "النادي الأهلي أدهشنا جميعا، وخاصة جمهور النادي الأهلي، لأنه لم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة".