سفير مصر بالسعودية: إقبال ملحوظ بعد الظهر .. والعملية الانتخابية تسير بسلاسة

أكد إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، أن اليوم الثاني من تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ يسير في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أي معوّقات أو مشكلات تُذكر، مشددًا على أن كافة الاستعدادات داخل مقر السفارة تمت وفق أعلى درجات الجاهزية.

إقبال منتظم لليوم الثاني على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالسعودية اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ في الخارج يسير بانتظام ودون عوائق استعدادات مكثفة بتجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة القصير

وأوضح السفير، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ترتيبات اليوم لم تختلف عن يوم الاقتراع الأول، حيث يتم استقبال المواطنين من بوابة السفارة مرورًا بمناطق الانتظار المجهزة لحمايتهم من حرارة الجو، وصولًا إلى تسلّم بطاقات الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل يُسر.

ذروة المشاركة ظهراً وتوقعات بزيادة الإقبال في اليوم الثاني

وأشار أبو سريع إلى أن الإقبال خلال اليوم الأول كان ملحوظًا، خاصة في فترة ما بعد الظهر، متوقعًا أن يشهد اليوم الثاني تزايدًا أكبر في عدد الناخبين، في ظل استقرار الأجواء الانتخابية وسلاسة الإجراءات، مؤكدًا أن التنظيم مستمر بنفس الوتيرة دون أي تعطيل للعملية الانتخابية.

تأمين شامل وتنسيق مع السلطات السعودية

وأوضح السفير أن السلطات السعودية تقوم بدور كبير في تأمين محيط مقر السفارة، وتنظيم حركة الدخول والخروج بسلاسة، بالتنسيق الكامل مع البعثة المصرية، ما ساهم في خلق بيئة آمنة وهادئة تسهّل عملية التصويت.

وأكد السفير أن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يتم بشكل يومي من خلال اجتماعات تضم رؤساء البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المستشار أحمد بنداري، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الخارج، وضمان حل أي مشكلة بشكل فوري.

كما أشار إلى أن فرق الدعم الفني متواجدة على مدار الساعة، لضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات تقنية أو إدارية قد تطرأ خلال التصويت.