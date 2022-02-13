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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بايدن يثير جدلا واسعا، بتعيين «مثلي» في منصب نووي أمريكي رفيع المستوى

المهندس سام برينتون
المهندس سام برينتون مثلي الجنسية

أثار القرار الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن جدلا واسعا، بتعيين “سام برينتون” في منصب نووي أمريكي رفيع المستوى، رغم اعترافه بميوله الجنسية الغريبة التي اعترف بها في وقت لاحق.

 

ووفقا لموقع" روسيا اليوم"، أحدث الموظف الجديد لإدارة بايدن “الناشط المثلي” سام برينتون، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مظهره الغريب وأسلوب حياته المثلي بشكل علني.

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وجاء قرار تعيينه مثيرا لغضب الكثير، نظرا لميوله الجنسية الغريبة، إذ كان يقود رجالا مثليين يرتدون ملابس صنم وهم يتظاهرون بأنهم كلاب ، قبل ممارسة الجنس معهم.

 

وبرغم ذلك شغل منصب رفيع المستوى في مكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة الأمريكية.

 

ونظريًا ، يبدو أن المرشح الحاصل على درجتي ماجستير في الهندسة النووية والميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كان اختيار الخبراء لهذا المنصب.

 

وعلى المستوى المهني، يتمتع برينتون أيضًا بخبرة في السلطة، حيث سبق له تقديم المشورة إلى البيت الأبيض لأوباما بشأن قضايا مجتمع الميم وعمل مع الكونجرس بشأن السياسة النووية. توضح سيرته الذاتية أنه يتمتع بخلفية مهنية قوية.

 

ولكن أسلوب حياة برينتون العام غير ملائم لمطالب منصب حكومي رفيع المستوى، إذ يتطلب شغل منصب مهم في وزارة الطاقة ، ظاهريًا ، التفاعل مع نظرائه الأجانب في الصين وروسيا وإيران - أو أي بلد آخر يشبه الحياة الطبيعية.

 

وفي حالة إيران ، الدولة الإسلامية الأصولية ذات الطموحات النووية ، فإن وجود شخص مثالي علانية من شأنه أن يؤثر على المحادثات بلا شك، نظرا إلى أنه سيواجه الاضطهاد بسبب ميوله الجنسية هناك.

 

ويعتبر تعيين برينتون مثالاً على مبادرات إدارة بايدن تجاه التنوع والمساواة والشمول (DEI)، والتي تضمنت أيضًا تعيين الدكتورة راشيل ليفين ، المسؤولة عن صحة المتحولين جنسيًا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

 

وأكد الكثير أن تعيين ذو الميول الغريبة يعني اعترافا كاملا بها، ويعطيها شرعية بغض النظرعن المعتقدات المتطرفة.

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