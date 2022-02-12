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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحذر بوتين هاتفيا من رد حاسم وسريع حال غزو أوكرانيا

صدى البلد

حذّر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، اليوم /السبت/، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من "رد حاسم وسريع" إذا "غزت" روسيا الأراضي الأوكرانية، مشددًا على استعداد واشنطن لأي سيناريو، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين، وفقًا لما أفاد البيت الأبيض.
وذكر بيان بشأن الاتصال، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: "كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه، إذا نفّذت روسيا غزوا آخر لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سترد بشكل حاسم وتفرض تكلفة سريعة وحادة على روسيا... إنَّ شن غزو روسي آخر على أوكرانيا قد يؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، ويُضعف موقف روسيا".
وأضاف البيان أن بايدن "كان واضحًا مع الرئيس بوتين في أنه بينما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، بتنسيق كامل مع حلفائنا وشركائنا، فنحن مستعدون بالمثل لأية سيناريوهات أخرى".
 

 

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