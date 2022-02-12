تعليق أمريكي على مكالمة بايدن وبوتين.. مسئول رفيع يكشف التفاصيل





حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، أكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين اليوم، لم يحدث عقبها تغيير كبير في موقف واشنطن من الأزمة الأوكرانية، وأن الموقف يبقى كما هو بدعم أمريكا لكييف، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح للصحفيين إن المشاورات كانت "مهنية ومعمقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل".

وأضاف أن هذه المشاورات لم تسفر عن "تغيير جوهري في الوتيرة المستمرة منذ أسابيع".

ووفق وكالة أسوشيتد برس، أشار البيت الأبيض اليوم السبت إلى إن الرئيس جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى "معاناة إنسانية واسعة النطاق" وأن الغرب ملتزم بالدبلوماسية لإنهاء الأزمة ولكنه "مستعد بنفس القدر لسيناريوهات أخرى".

ولم تقدم المكالمة التي استمرت لمدة ساعة أي إشارة لتقليل خطر اندلاع حرب وشيكة في أوروبا.

وقال بايدن أيضًا إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "بشكل حاسم ويفرضون تكاليف سريعة وباهظة" إذا هاجم الكرملين جارته، وفقًا للبيت الأبيض.

تحدث الرئيسان بعد يوم من تحذير مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، من أن المخابرات الأمريكية تظهر أن الغزو الروسي يمكن أن يبدأ في غضون أيام وقبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 20 فبراير.

وتنفي روسيا أنها تعتزم الغزو لكنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية وأرسلت قوات للمشاركة في تدريبات في بيلاروسيا المجاورة لتطويق أوكرانيا من ثلاث جهات.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن تعزيز القوة النارية لروسيا وصل إلى النقطة التي يمكن أن تغزوها في غضون مهلة قصيرة.

وأعرب يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن تنديد موسكو بالهستيريا الأمريكية التي بلغت ذروتها بعد الاتصال بين بوتين وبايدن.

وشكا بوتين في المكالمة من أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لم يستجيبوا بشكل مرض للمطالب الروسية بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى التحالف العسكري وأن يسحب الناتو قواته من أوروبا الشرقية.