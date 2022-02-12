المعلق الإماراتي : أحب مصر وردود أفعال شعبها جعلني أفتخر بنفسي

قال المعلق الإماراتي عامر عبد الله والذي تولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية"أحب مصر ،مصر المحبة".

وأضاف عبد الله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: العرب جميعا يعشقون مصر.

وأكد "لم أكن أتوقع رد فعل الجماهير المصرية على تعليقي خلال مباراة الأهلي والهلال اليوم، الشعب المصري الكريم شعب حقيقي، والمصري لم يتغير".

واختتم حديثه قائلا: "مصر دائما صاحبة المبادرة في كل شيء، وهذا يجعلنا كعرب نفخر، ورد فعل الجماهير المصرية على تعليقي للمباراة جعلني أفتخر بنفسي".