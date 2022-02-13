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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي بنبان بأسوان يشكرون الرئيس السيسي لإدراج قرى دراو بحياة كريمة

جهود وأنشطة حياة
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعقد جلسات الاستماع مع لجان التنمية المتكاملة لقرى مركز دراو من أجل رصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية حيث تم عقد أولى هذه الجلسات مع لجنة التنمية المتكاملة وأهالى قرية بنبان، بحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية و عمد ومشايخ وممثلى الأهالى والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة، علاوة على مسئولي مؤسسة حياة كريمة.

 

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قرى مركز دراو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ". 

 

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وقد أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأن قرية بنبان تضم 3 قرى فرعية و20 نجع ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، لافتاً بأنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالمطالب الفعلية لأهالى القرية والتى ركزت على أهمية تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى والمدارس ، بجانب تحويل مستشفى بنبان إلى مستشفى مركزى مع إنشاء وحدة غسيل كلوى. 

 

هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى في قطاعات البريد والإتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعى والطرق والرى والشباب والرياضة والثقافة ومحو الأمية ، فضلاً عن سكن كريم وإنشاء موقف لسيارات السيرفيس وسوق حضارى ووحدة إطفاء وأخرى للإسعاف و مشغل للسيدات ، وكذا إنشاء مجمع خدمات وآخر زراعى. 

 

وفى نهاية جلسة الاستماع وجه أهالى قرية بنبان شكرهم للرئيس السيسى على إدراج قرى مركز دراو لمشروعات مبادرة حياة كريمة ، مشيدين بالجهود المبذولة من محافظ أسوان لتحويل توجيهات القيادة السياسية لمشروعات ملموسة على الأرض ، وهو الذى سيحقق طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة لرفع جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطنى هذه القرى. 

 

وفى سياق أخر وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بقرى جزر الشلال في ديسمبر الماضى وبالتنسيق مع نادى إينرويل إسكندرية سبورتينج تم بدء العمل في تركيب خط مياه شرب جديد لتوفير المياه النقية بطول 1300 متر وبقطر 4 بوصة بقرية تنقار .

هذا وتستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور إعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعد الإنتهاء من أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى الأول 2021/2022 التى من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الجارى.

جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان 
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان 


 

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