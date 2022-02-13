حمد الله لـ خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب: كلامك كله كذب

رد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد السعودي، على تصريحات البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب الأخيرة، ضده.

وكان خليلوزيتش عقد مؤتمرا صحفيا على هامش خروج أسود الأطلس من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، تحدث خلاله عن إمكانية عودة حمدالله إلى صفوف المنتخب المغربي.

وقال خليلوزيتش وقتها: “لا، لن أستدعيه، قطعًا ليس هنالك فرصة لذلك، حينما جئت أول مرة لم أكن أعرف المهاجم الذي كان يلعب في النصر السعودي، وبناء على ما يقال عنه آنذاك استدعيته للحكم عليه ومناقشته، وكنت أود أن أسمع منه وأراه بعيني، ولكنه اشترط ضمان اللعب حتى يأتي، وهو ما لم أحققه له، وظهرت بعد ذلك بعض السلوكيات والتصرفات، وفي أعقاب كل ما حدث ناقشت عدد من اللاعبين الذين لعبوا معه حول رأيهم في استمراره، وقالوا لي لا، ولن أضيف معلومات أخرى”.

وحول هذا الأمر كتب حمد الله عبر حسابه على “إنستجرام”: “من آخر ندوة صحفية أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه دار اتصال بيني وبينه أو ما بين أحد طاقمه وبيني، وذكر أيضاً أنني أشترط أن ألعب أساسياً أو عدم تلبية دعوة المنتخب، وهذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتاً وهو غير صحيح أبداً”.

وتابع: “لم يكن هناك أي اتصال أو كلام بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب”.

وأضاف: “أخيرًا أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات”.