حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل صاحب شقة خلال مشاجرة في المحلة

قررت نيابة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حبس عامل لاتهامه بقتل صاحب الشقة التي يقيم بها، للخلاف على رد قيمة التأمين له، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وشهدت منطقة السكة الوسطى التابعة لدائرة ثالث المحلة، مشاجرة بالسلاح الأبيض بين مستأجر ومالك شقة، أسفرت عن مصرع الأول متأثرا بإصابته بجرح نافذ .



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث، بورود بلاغات من الأهالى بمصرع شخص يدعى "عصام "، فى مشاجرة بالسلاح الأبيض مع المستأجر .



انتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة والقوة المرافقة لهم، إلى محل البلاغ وتبين من خلال شهود العيان، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين المستأجر القتيل والمؤجر القاتل على رد قيمة تأمين الإيجار وتطور الأمر لاستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى مصرع المستأجر متأثرا بإصابته بجرح نافذ .



تم القبض على المتهم ونقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، لبيان سبب الوفاة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.