"راحلون ولكن".. فيلم وثائقي للمخرج أحمد سمير الشيخ

يستعد المخرج أحمد سمير الشيخ، لتصوير فيلم وثائقي بعنوان "راحلون ولكن"، خلال الفترة المقبلة، يتناول فيه حكايات بعض الشخصيات التي أثرت في حياة المصريين من خلال ما قدموه.

ويتناول أحمد سمير الشيخ في فيلمه حياة بعض الكتاب، والأدباء الراحلين، وكذلك الفنانين، والمفكرين، ولم يقف عند هذه الفئة فقط، إنما سيضم مجموعة أخرى اليهم، ممن كان لهم دور إيجابي في حياة المصريين.

وقال إنه انتهى من تجميع المعلومات الخاصة ببعض الشخصيات الراحلة في فيلمه، وسيجري تصوير مساكنهم، والأماكن التي كانوا يجلسون فيها، ولقاءات مع أصحابها.

واضاف أنه يعمل على الفيلم منذ عدة شهور للانتهاء من كافة تجهيزاته، ليخرج في صورة تليق بالأسماء التي سيتناولها.

وأوضح أن الفيلم يهدف إلى توثيق مسيرة حياة هذه الشخصيات، وتعريف الأجيال القادمة بتلك القامات وما قدموه من فنون وابداع سيبقى أبد الدهر.