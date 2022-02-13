عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة مائية.. مركز التنبؤ بالري:  لا توجد أمطار على مصر حتى الثلاثاء 

صدى البلد

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، على مصر  خلال الفترة من  13 إلى 15 فبراير مؤكدة أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ .

 

صور مركز التنبؤ بالأمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى استقرار  الأحوال الجوية لمدة أسبوع على معظم الأنحاء وتصبح الأجواء معتدلة .

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

 

صور مركز التنبؤ بالأمطار

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية  الأفقية.

 

حالة الطقس اليوم


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، طقسا معتدلا، دافىء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم تشهد تراجع فرص سقوط أمطار على كافة أنحاء البلاد. وأوضحت الأرصاد الجوية، إن الوضع بالبحر الأبيض، خفيف إلى معتدل، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1،5:2 متر.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في المحافظات ستشهد تقلبات جوية، وتشهد القاهرة الكبرى، طقسا مائلا للبرودة ظهرًا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة: العظمى 20، والصغرى 10.

وتشهد محافظة الإسكندرية طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة في الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11 .
 

طقس سقوط امطار الري مركز التنبؤ الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الترم الثاني.. التعليم : الخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

إصابة خالد الغندور بأزمة صحية ونقله للمستشفى

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

حالة الطقس.. أجواء مستقرة لمدة أسبوع وأمطار خفيفة على بعض المناطق

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

بيراميدز يقلب الطاولة على أهلي طرابلس ويقتنص الثلاث نقاط

لجنة مكافحة كورونا : 4 أسباب وراء ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس.. فيديو

خبراء عسكريين: خطة الغزو الروسي لأوكرانيا تبدأ بإنزال بحري وغطاء جوي

إسرائيل: لا ندعم أوكرانيا بشكل صريح بسبب الجالية اليهودية

الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يقلب الطاولة علي بطل ليبيا ويسجل الثاني

7 بنود مهمة في وثيقة القاهرة للسلام بـ ختام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

فيديو

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

بعد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا .. هادي الباجوري يدافع عن المشاهد الساخنة.. فيديوجراف

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ