شبورة مائية.. مركز التنبؤ بالري:  لا توجد أمطار على مصر حتى الثلاثاء 

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، على مصر خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير مؤكدة أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ .





صور مركز التنبؤ بالأمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى استقرار الأحوال الجوية لمدة أسبوع على معظم الأنحاء وتصبح الأجواء معتدلة .

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

صور مركز التنبؤ بالأمطار

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، طقسا معتدلا، دافىء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم تشهد تراجع فرص سقوط أمطار على كافة أنحاء البلاد. وأوضحت الأرصاد الجوية، إن الوضع بالبحر الأبيض، خفيف إلى معتدل، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1،5:2 متر.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في المحافظات ستشهد تقلبات جوية، وتشهد القاهرة الكبرى، طقسا مائلا للبرودة ظهرًا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة: العظمى 20، والصغرى 10.

وتشهد محافظة الإسكندرية طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة في الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11 .

