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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصري للشئون الخارجية يكشف ماذا يريد بوتين من أوكرانيا.. فيديو

بوتين
بوتين

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الأزمة الأوكرانية تتعلق بدولتين لدى مصر علاقة طيبة جدا معهما وهما روسيا وأوكرانيا، حيث بينهما تعاون عسكري واقتصادي.

 

وأشار "سعد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أنه يهم مصر ألا يكون هناك صدام بين الدولتين، حيث أن وجود مواجهة بينهما سيؤثر على المصالح المصرية، لافتا إلى أن هناك ترتيبات معينة تمت بعد الحرب الباردة لم تكن ترتاح لها روسيا.

 

وأضاف أن أمريكا كانت مدركة أن روسيا غير راضية عن هذه الترتيبات، متابعا: "الروس بلعوا الأمر على مضض لأن لم يكن لديهم أدوات لتغيير الوضع"، منوها بأنه منذ تولي الرئيس الروسي الحكم شهدنا 4 موجات لتمدد حلف الناتو شرقا، وحتى عهد قريب كان بوتين يشعر أن ليس لديه من الأدوات ما تمكنه وقف هذا المد.

 

وأضاف أن سلوك بوتين وحركته اليوم توحي أنه يشعر حاليا أن لديه نفوذ وأدوات تمكنه من وقف هذا التمدد، ويريد أن يوصل رسالة قوية أن الأمور لم تعد كما كانت عليه، وأن بلاده جديرة أن تعامل على قدر المساواة، منوها بأن يجب أن نضع في الاعتبار أن روسيا ليس لديها "لوبي" في أمريكا.
 

الرئيس الروسى روسيا روسيا وأوكرانيا الحرب الباردة الإعلامي عمرو عبدالحميد المجلس المصري للشئون الخارجية

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