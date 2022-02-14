كلام نهائي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال إيهاب الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "كمجلس إدارة ليس لدينا أي معلومة عن إجراء تغيير في الجهاز الفني"

وأوضح "كلها مجرد اجتهادات ولا يمكنني التأكيد بنعم أو لا وإحداث بلبلة في الوسط الرياضي".

وأضاف "كل طلبات الجهاز الفني سيتم الاستجابة لها من الاتحاد وهدفنا التأهل لكأس العالم، كان هناك اجتماعا بين كيروش وحازم إمام وسيتم عرض طلباته".

وكشف الكومي "هناك اجتماع فني يوم الثلاثاء مع الجهاز الفني للمنتخب وإصدار القرارات في نفس اليوم لأنه لا يوجد لدينا رفاهية الوقت قبل مواجهتي السنغال".

وتابع "كيروش يعود إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الجاري لبدء التحضيرات، وإذا تم طلب تأجيل مباريات في الدوري المصري سنفعل ذلك، ولكن المشكلة في المباريات القارية للأندية".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري تصريحاته "قد نبدأ معسكر المنتخب في مارس ببعض اللاعبين المحليين".

ويلعب منتخب مصر مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام السنغال يومي 24 و29 من شهر مارس المقبل.