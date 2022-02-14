نوال الزغبى تخطف الانظار فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي ، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ملكه جمال الوطن العربي - مشاء الله



نوال الزغبى

وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".