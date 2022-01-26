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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جلد قصير.. إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي عبر انستجرام |شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير جلد باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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و كانت قد أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنها لم تلجأ إلى طبيب نفسي طوال حياتها وتعودت أن تتحدث مع نفسها وتصارح نفسها ولكنها في مرة احضرت طبيبا نفسيا لابنها الصغير وطرده من المنزل، مضيفة: "اللي شوفته في حياتي خلاني زيرو ثقة في الناس وأنا ست قوية واتظلمت كتير في حياتي".

 

وأوضحت الفنانة نوال الزغبي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها تفضل تخطي المواقف السيئة فى حياتها سريعا، متابعة: "بحب اعدى المواقف الوحشة بسرعة ونفسى اعيش قصة حب ويكون الراجل اللي بتمناه ويكون راجل حنين واقدر اتسند عليه فى امور ومواقف ويحسسنى أنه فق سند فى الحياة".

 

واستكملت: "اتمنى يكون راجل اللي احبه طبيعي، وعدى عليا أشباه رجال كتير بس على مين ولما شخص يفضل يمدح فى نفسه بيقع من نظري، وأميل إلى الراجل الطبيعي مش الغامض".

 

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