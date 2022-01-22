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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نفسي أعيش قصة حب.. نوال الزغبي: أنا ست قوية ولكن اتظلمت كتير.. فيديو

نوال الزغبي
نوال الزغبي

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنها لم تلجأ إلى طبيب نفسي طوال حياتها وتعودت أن تتحدث مع نفسها وتصارح نفسها ولكنها في مرة احضرت طبيب نفسي لابنها الصغير وطرده من المنزل، مضيفة: "اللي شوفته في حياتي خلاني زيرو ثقة في الناس وأنا ست قوية واتظلمت كتير في حياتي".

 

وأوضحت الفنانة نوال الزغبي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها تفضل تخطي المواقف السيئة فى حياتها سريعا، متابعة: "بحب اعدى المواقف الوحشة بسرعة ونفسى اعيش قصة حب ويكون الراجل اللي بتمناه ويكون راجل حنين واقدر اتسند عليه فى امور ومواقف ويحسسنى أنه فق سند فى الحياة".

 

واستكملت: "اتمنى يكون راجل اللي احبه طبيعي، وعدى عليا أشباه رجال كتير بس على مين ولما شخص يفضل يمدح فى نفسه بيقع من نظري، وأميل إلى الراجل الطبيعي مش الغامض".

الفنانة نوال الزغبي نوال الزغبي القاهرة والناس طبيب نفسي الاعلاميه أسما برنامج حبر سري النجمة اللبنانية نوال الزغبي الإعلامية أسما ابراهيم

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