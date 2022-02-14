تعرف على غيابات النادي الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

ويفتقد المارد الأحمر عدد كبير من نجومه المؤثرين في هذه المواجهة وذلك على النحو التالي:



ويبتعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن المشاركة بسبب عدم تعافيه بنسبة 100% من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وتطالب بعض الأصوات في الطاقم الطبي بالقلعة الحمراء، بعدم مشاركة محمد الشناوي وذلك لحين تعافيه من الإصابة العضلية وتجنب أي مضاعفات أو غيابات طويلة في الفترة المقبلة.

في الوقت الذي سيفتقد خلاله النادي الأهلي، خدمات المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني في ضربة البداية لدور المجموعات.



بيرسي تاو لم يتعافى بنسبة 100% من الإصابة في العضلة الخلفية، ولذلك هناك اتجاه لتأجيل مشاركته وظهوره في المباريات وذلك حتى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة.

ثالث العناصر الهامة التي سوف تبتعد عن الفريق الأحمر في مواجهة الهلال السوادني المحترف المغربي بدر بانون، حيث يعتبر غير جاهز للمشاركة في المباريات بعد أن اشتكى من بعض المضاعفات الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما منعه من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم والنادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية.



يعود حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، لقائمة الفريق أمام الهلال السوداني وذلك بعد أن تعافى من الإصابة في العضلة الخلفية وأصبح يشارك في التدريبات الجماعية على مدار الفترة الماضية.



في الوقت الذي يعود خلاله أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للمشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء وذلك بعد ابتعاد الثنائي عن المواجهة الماضية أمام بطل آسيا في مونديال الأندية بسبب الإيقاف.