الهند تسجل 34 ألفا و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 34 ألفا و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليونا و665 ألفا و534 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - بأنه تم تسجيل 346 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 509 آلاف و11 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 478 ألفا و882 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 41 مليونا و677 ألفا و641 شخصا، وذلك بعدما تعافى 91 ألفا و930 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

