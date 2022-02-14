وفق خطة رسمية.. ألمانيا تقرر إلغاء قيود كورونا اعتبارا من مارس المقبل

شددت ألمانيا قيود فيروس كورونا في بداية يناير الماضي، بينما أشارت التقارير إلى أن السلطات تدرس تقديم تفويض لقاح لوقف الوباء.

أفادت وكالة فرانس برس ، اليوم الاثنين، أن ألمانيا تخطط لإلغاء قيود كوفيد-19 في مارس، وفق مسودة خطة رسمية.

وجاء في مسودة الوثيقة، التي ستوافق عليها الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات يوم الأربعاء أنه "يجب رفع القيود الواسعة المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تدريجياً بحلول بداية الربيع في 20 مارس 2022".

وتشمل المسودة أيضا خططا لزيادة عدد الحضور بالتجمعات الخاصة في الأماكن المغلقة إلى 20 بشرط تلقي الجميع التطعيمات.

ومن بين الخطوات المحتملة إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.

وفي مرحلة ثانية من تخفيف القيود، قد تعيد السلطات فتح الملاهي الليلية وتسمح بدخول من لم يحصلوا على التطعيمات إلى المطاعم بدءا من الرابع من مارس آذار.

وسيظل وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.

وقالت لجنة خبراء ألمانية أمس الأحد إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف القيود، نظرا لأنه من المتوقع أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الجائحة في الأسابيع القادمة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.

وكانت البلاد تواجه مظاهرات حاشدة حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين برفع القيود المفروضة على الوباء.

وخرجت مظاهرات في هامبورج وماجديبورج ، بينما أصيب الضباط والمتظاهرون في تورينجن وسط الاشتباكات.

وسجلت ألمانيا اليوم الاثنين 76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 20 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.

