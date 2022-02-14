التصدير لأوروبا ..مصر تتحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي في إيجبس 2022

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا وعدد من كبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، إن البترول والغاز يساويان المال، ولذلك لا يجب أن يتم حرمان افريقيا من الأموال، وذلك بعد أن قامت بعض الشركات العاملة في هذا المجال بـ الحصول على هذا المال، وأصبحت غنية، وظلت القارة الأفريقية فقيرة.

وأضاف أنه في الوقت الذى أصبح للقارة الفرصة أن تصبح غنية، تطالب القارة بعدم استخراج البترول والغاز.

وتابع: "قدراتنا كدول إفريقية قدرات متواضعة "، معقبًا :" البترول والغاز يساويان المال طب انت دلوقتي بتحرمني من المال المتاح ليا في أرضي بعد أنت ما أخدت الكلام ده على مدار السنوات اللي فاتت واتغنيت وأنا لسه زي ما أنا فقير وكلامي ده على الدول الإفريقية ولما الفرصة جاتلي تقولي مطلعش بقى".

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يأمل من فعاليات معرض مصر الدولي للبترول أن تحدث فارقا في قارة افريقيا ، من حيث الموضوعات المختلفة المطروحة بين الحضور في مجالات الطاقة.

مؤتمر إيجبس 2022

وتعود فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس" إلى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، بمركز مصر الدولي للمعارض، لتمثل نسخته الخامسة نقطة انطلاق لحوار استراتيجي فعال لرسم خارطة طريق لقطاع البترول والغاز لتحقيق مستقبل مستدام، وكذا فرصة هامة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى لتحقيق نظام بيئي أكثر شمولية بما يراعي المعايير الاجتماعية واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ الراهنة.

أهمية إيجبس 2022

ويكتسب معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس" أهمية خاصة، في المتغيرات الإقليمية التي دفعت مصر إلى تعزيز دورها كمركز للطاقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط​​، والذي يحفز التعاون الفني والتكامل التجاري لتطوير سوق غاز إقليمي مستدام.

ويقدم مؤتمر "ايجبس 2022" فرصة لاستعراض جهود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، كما يأتي المؤتمر في توقيت حيوي لمناقشة التحديات والفرص الاستراتيجية التي تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، ومناقشة تأثيرات التحول في السياسات والتغير في ديناميكيات الطلب، إضافة إلى التطور في إمكانات وتكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات مثل التقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين.

ويُعد المعرض بوابة السوق المصرية، التي تعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في العالم، في قطاع البترول والغاز، حيث يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط الذي يتيح فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير القطاع، وتطوير الأعمال المتعلقة بالصناعة.

كما يستضيف المعرض لأول مرة جلسات خاصة حول الهيدروجين، بوصفه وقودًا انتقاليًا نحو الطاقة النظيفة، تتناول دور الهيدروجين الرمادي والأزرق في تسهيل تكامل مصادر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة، مع تقديم حلول للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها ويخصص ايجبس 2022 مساحة على أرض المعرض لمواكبة التحول التكنولوجي في قطاع الطاقة برعاية شركة انبي وشركة (ESRI).

استقرار قطاع البترول والغاز في مصر

ومن جانبه قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"هو مؤتمر سنوي ينعقد في هذا التوقيت، وأساس فكرته هي دعوة الشركات العالمية الكبرى وجذبها للاستثمار في مصر في مجال البحث والتنقيب والاستثمار، وجذب كافة الشركات العالمية المتخصصة في المجالات الأخرى المتعلقة بمشتقات قطاع البترول، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في مجالات البترول.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر اليوم يعطي له مصداقية كبيرة لدي الشركات الكبرى ويعطي إحساسا بأن قطاع البترول والغاز في مصر هو قطاع مستقر وثابت ومدعوم من كافة مؤسسات الدولة.

اهتمام دولي بالغاز المصري

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن أهمية المؤتمر في هذا العالم ترجع لنتيجة الأحداث العالية من نقص امدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي لأوروبا، واليوم أصبحت مصر قبلة للدول الأوروبية والكثير من دول العالم يرى أنها مصدر لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها.

ولفت إلى أن المؤتمر يوضح دور الدولة المصرية الإقليمي ومركزها المكاني والتعاقدي، لذلك دول العالم تنظر إلى مصر على ضوء بنيتها التحتية من محطات إسالة وغيره، وأن تكون المصدر لإمدادات الغاز المسال إلى أوروبا، لذلك اهتمام دول العالم بمصر سيكون اهتماما موضوعيا وليس شكليا فقط بغرض التعامل والتشاور مع مصر.

تصدير الغاز المصري إلى أوروبا

وتابع: "وفي حالة وجود اكتشافات أخري من الغاز الطبيعي في مصر سيكون معناه المزيد من الإمدادات إلى أوروبا، وخاصة أن أوروبا تريد ذلك شدة، وبالتالي ستتعاظم استثمارات الشركات الأوروبية في مجال الاستكشاف والتنقيب وغيره".

وأوضح يوسف أن مصر أيضا تهتم بملف المناخ، خاصة في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لاستضافة قمة المناخ القادمة، لذلك تعطي مصر اهتماما كبيرا بالبيئة، خاصة أنها دولة صديقة للبيئة، ومشيرا إلى أن مصر لا تمتلك محطة واحدة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم ولكن باستخدام الغاز الطبيعي النظيف، في الوقت الذي تعتمد الدول الأوروبية والصين اعتمادا كليا على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء.