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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض إيجبس 2022.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أجنحة معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة .


وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

 

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط.

 

وعلى هامش المعرض، استقبل الرئيس السيسي، برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"،  بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة "بي بي"، التي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

 

ورحب الرئيس برئيس شركة "بي بي"، مؤكداً دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة.

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