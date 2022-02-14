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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيجبس 2022.. الشركات الأجنبية تسترجع الثقة في قطاع البترول المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 من المؤتمرات العالمية والإقليمية في المنطقة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لما وصلت له مصر في صناعة البترول.


وأضاف تامر أبوبكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لـ مسيرة التنمية في مصر، والشركات الأجنبية استرجعت ثقتها في قطاع البترول المصري خلال السنوات الأخيرة. 


وتابع تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك مجموعة من المميزات التنافسية والتي تؤهلها لأن تصبح أحد الدول الرائدة في صناعة التعدين، موضحا أنه منها توافر بنية تحتية حديثة للطرق والنقل والاتصالات والموانئ وتوافر الطاقة. 


وفي السياق نفسه أشار رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إلى أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات في مصر خلال الفترة الأخيرة، مستدركا أن مصر أول دولة في إفريقيا تنفذ هذا المشروع، وتعمل على تحويل حياة المواطنين في القري للأفضل.

وأكمل المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مشروع حياة كريمة سيغير وجه الحياة في مصر، والرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو التنمية.

فيما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وتحدث عن عقد مصر لـ مؤتمر المناخ، وطالب العالم بالنظر لـ افريقيا واطلق العديد من التصريحات خلال المؤتمر .

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة.

وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

تامر أبوبكر غرفة البترول اتحاد الصناعات إيجيبس 2022 صناعة البترول عبد الفتاح السيسي

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