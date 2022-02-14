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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف محذرًا الغرب: لن نستمر في الحوار حول أوكرانيا إلى مالا نهاية

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لرئيسه فلاديمير بوتين، أن وزارة الخارجية أعدت جوابًا على رد أمريكا والغرب على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية، لتهدئة النزاع الموجود على الحدود الأوكرانية، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

وقال لافروف في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تمت صياغة الرد في 10 صفحات".

وأضاف: "الإجابات التي وردتنا على طلب روسيا لتفسير مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة كانت غير مرضية، وستواصل موسكو السعي للحصول على إجابات واضحة من كل بلد على حدة".

وتابع: "لم يردّ أي من زملائي الوزراء على رسالتي المباشرة.. تلقينا قصاصتين صغيرتين واحدة من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والثانية من جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية الأوروبي، قيل فيهما إنه لا داعي للقلق، ويجب أن نواصل الحوار، الشيء الرئيسي هو ضمان وقف التصعيد حول أوكرانيا".

وشدد لافروف على أن "روسيا ليست مستعدة للدخول في محادثات لا نهاية لها مع الولايات المتحدة والناتو حول القضايا الأمنية الرئيسية التي تهم موسكو، لكن الفرصة لا تزال ماثلة للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لقد قلنا غير مرة إننا نحذر من المحادثات التي لا نهاية لها حول القضايا التي تحتاج حلها اليوم، ولكن بصفتي وزيرا للخارجية، علي أن أؤكد على الدوام أن الفرصة لم تهدر بعد".

وختم قائلا: "بالطبع يجب ألا يستمروا في المحادثات إلى أجل غير مسمى، لكن في هذه المرحلة أقترح الاستمرار في تطوير هذه الفرص".

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