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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب.. طريقة عمل كرات اللحم بالمشمش

كرات اللحمم بالمشمش
كرات اللحمم بالمشمش

كرات اللحم بالمشمش من اشهر الأكلات التي تقدم في دولة المغرب، سيحب الأطفال وصفة العشاء هذه خاصة بلحم الضأن المالحة والمشمش الحلو مع الطماطم والتوابل المغربية.

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مكونات كرات اللحم بالمشمش 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة بنية مفرومة ناعماً

1 ملعقة كبيرة توابل مغربية

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

400 جرام طماطم مقطعة مكعبات

150 جرام من المشمش المجفف، المفروم خشن

1 كوسة كبيرة مفرومة

200 جرام زبادي يوناني

1/4 كوب (35 جم) لوز مقطع ، محمص

كسكس مطهو على البخار للتقديم

كرات لحم مفروم

طريقة عمل كرات اللحم بالمشمش

1- سخني نصف الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة عالية، تُضاف كرات اللحم وتُطهى مع التقليب لمدة 3-4 دقائق أو حتى تحمر.

2- سخني الزيت المتبقي في المقلاة على نار متوسطة، ويضاف البصل، يُطهى المزيج مع التحريك لمدة 3-4 دقائق أو حتى ينضج البصل. 

3- أضف التوابل المغربية والكمون . يُطهى مع التحريك لمدة 1-2 دقيقة.

4- أضيفي الطماطم وثلث كوب (80 مل) من الماء واتركيها حتى الغليان. 

5- تُعاد كرات اللحم إلى المقلاة مع المشمش والكوسة خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تنضج كرات اللحم وتكثف الصلصة قليلاً.

6- قدمي الطاجين مع اللبن واللوز والكسكس.

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