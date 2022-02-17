نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

نجولو كانتي .. اللاعب الخجول القصير صاحب البشرة السمراء والابتسامة الهادئة التي تضاهي طباعه، مسمار منتصف الملعب والمرشح دائما في كل الخيارات لينال لقب الأفضل في العالم.



نجولو كانتي .. جامع القمامة

النجم البالغ من العمر 30 عامًا لم تكن حياته وردية، حيث تعود أصوله لدولة مالي في إفريقيا، وهاجر والداه إلى باريس بحثًا عن فرص أفضل في المعيشة والرزق.

لكن الواقع لم يكن مغايرًا كثيرًا حيث اصطدمت عائلة كانتي بسوء الظروف المعيشية، فاضطر الطفل الصغير للبحث عن عمل ليساعد به الأسرة على تدبير نفقات المعيشة ودفع إيجار المنزل الصغير.

كان كانتي طفلًا إفريقيًا قصيرًا في شوارع باريس فلم تناسبه فرص عمل كثيرة، فاضطر ليعمل في مجال جمع القمامة الذي بدأه والده.

كان كانتي يسير في شوارع باريس مسافات طويلة وساعات عديدة بحثًا عن القمامة والنفايات ليقدمها إلى الشركات العاملة في مجالات التدوير ويقبض أثمانًا زهيدة يساعد بها أسرته.

عندما لعب كانتي كرة القدم

كان كانتي شغوفًا بكرة القدم فالتحق بأحد الأندية الصغيرة في منطقته، وكان أصغر اللاعبين سنًا وأقصرهم قامة، لكن بصمته كانت واضحة منذ طفولته.

وبدأ كانتي احتراف الكرة من خلال الانضمام إلى نادي بولون الفرنسي ثم انضم إلى كاين لمدة عامين، وفي عام 2015 تغيرت حياته بعد التوقيع لنادي ليستر سيتي مقابل 8 ملايين يورو.



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