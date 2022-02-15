في عيد الحب.. خبير آثار: الملك رمسيس الثاني تغزل في نفرتاري ..فيديو

قال علي أبو حشيش خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين ، إن المصريين القدماء أول من عبروا عن الحب على جدران المعابد والبرديات .

وأضاف علي أبو حشيش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية “، :” المصريين القدماء كان لديهم الإله حتحور رب الحنان والجمال”.

وتابع علي أبو حشيش:" لدينا اعظم ما قيل في الحب وهو رسالة الملك رمسيس الثاني لـ نفرتاري وقال «الملكة نفرتاري التي تشرق الشمس من أجلها»".

وأكمل علي أبو حشيش:" المصريين القدماء كانوا يكتبون كلمات غزل للتعبير عن الحب أيام المصريين القدماء ".

