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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عباس: المباني الحكومية في العاصمة الإدارية تُدَار بنظام الإيجار المتزايد

خالد عباس
خالد عباس

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط، ولكنها الآن مدينة، وبها سكان موجودين، والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحد كبير في الدولة، وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.5%، فالدولة في سباق مع المواطنين.

وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصلح التطور بها، وهذا دفع للتفكير للخروج منها.

ونوه بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول لها، تم بناؤها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة، وهي أمور أساسية.

وأشار خالد عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيها في العاصمة الإدارية، ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات.

وأوضح أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة، وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.

وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنة، وكأي عقد، به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير، وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/TBbw5LC4Raz7FonU/?mibextid=ox5AEW

أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برنامج مساء دي إم سي رئيس شركة العاصمة الإدارية توك شو

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