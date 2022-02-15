ميدو: أؤيد معاقبة زوما بعد فيديو "ركل القطة"

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو رفضه لما قام به كورت زوما لاعب وست هام يونايتد بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يركل قطتين.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أي لاعب في الدوري الإنجليزي قدوة للكثير من الأطفال لذلك أرفض ما قام به زوما، ولابد من معاقبته والأمر لا يرتبط بديانته أو لونه"



وختم حديثه قائلا: "أرفض تعذيب الحيوانات ومن يعذب حيوان مثل الذي يعذب طفلا"

أثار اللاعب الفرنسي «كورت زوما» مدافع فريق ويست هام الإنجليزي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يركل فيه قطته ويضربها بقسوة، ما عرضه لهجوم حاد من المستخدمين.

نشر شقيق مدافع تشيلسي السابق «كورت زوما» مقطع فيديو على حسابه الرسمي في سناب شات للاعب الفرنسي وهو يركل ويضرب قطته، ما أثار غضب المستخدمين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اتخاذ إجراء ضده بسبب جريمة العنف ضد الحيوانات، لكن الشرطة البريطانية أعلنت عدم نيتها فتح التحقيق مع اللاعب .

وبعد الهجوم الحاد الذي تعرض له، سارع زوما بالاعتذار عن الفيديو، مؤكدًا أن الأسرة بأكملها تعتز بالقطط.