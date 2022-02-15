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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان يبحث مع سفير الكويت آليات تسهيل تنقل العمالة بين البلدين

صدى البلد

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بمكتبه بديوان عام الوزارة ، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت ، والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام ، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت ، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين .

ورحب وزير القوى العاملة ، بالوفد مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان ، وما يزيد هذا التأكيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضي الكويتية لدفع عجلات الإنتاج في العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة .

واقترح الوزير، وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات التسفير للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية في مصر ،   لتسهيل تلك الإجراءات فى ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة .

كما نوه الوزير، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها الأساسية تحديد الإجراءات والتوقيتات والأعداد المناسبة لاعتماد أوراق المصريين قبل السفر إلى دولة الكويت ، لتسهيل عمليات السفر ومنع التأخير ، خاصة وان هناك العديد من المسافرين تنتهى سمة دخولهم للدولة الشقيقة فى مواعيد قريبة .

من جانبه ، قدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت ، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة ، وإلى حرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق .

حضر الاجتماع من الوزارة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات ،  ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مع سفارة الكويت تسهيل تنقل العمالة العلاقات المصرية الكويتية وضع آليات تنظيمية

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