عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

 تعيين 765 شاباً بينهم 13 من قادرون باختلاف ببنى سويف

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 765 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 13 "قادرون باختلاف "  ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2573 شاباً منهم 11 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و 780 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  يناير  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 632 عامل ، وعمل 3 ندوات توعية ، كما تم التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و منحة زواج بإجمالي 3000 جنيه ، فضلاً عن صرف 3 منح للرعاية الصحية لـ 3 عمال لإجراء عمليات جراحية كبرى .

IMG_0133
IMG_0133
تعيين 765 شابا قادرون باختلاف استخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة بني سويف وزير القوى العاملة محمد سعفان كعب العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

تصل للفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

ترشيحاتنا

العسومي:التزام الدول العربية بميثاق حقوق الإنسان أبلغ رد على الادعاءات الخارجية المضللة

ماذا يحدث قبل الظهر ؟.. 7 عجائب في آخر ساعة من الأذان

لقطات تجسسية جديدة لـ "مازيراتي جران توريزمو" موديل 2022 .. صور

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

وسائل تنظيم الأسرة أبرزها.. إعفاءات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصحي

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيلاروسيا "على الفور"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

فيديو.. نصائح الدولة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

في عيد الحب .. سيدة تجبر شابا على الزواج منها.. تفاصيل

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ