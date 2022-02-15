 تعيين 765 شاباً بينهم 13 من قادرون باختلاف ببنى سويف

القوي العاملة :

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 765 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 13 "قادرون باختلاف " ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2573 شاباً منهم 11 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و 780 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 632 عامل ، وعمل 3 ندوات توعية ، كما تم التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و منحة زواج بإجمالي 3000 جنيه ، فضلاً عن صرف 3 منح للرعاية الصحية لـ 3 عمال لإجراء عمليات جراحية كبرى .