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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: إعداد خطة استراتيجية لتنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية

صدى البلد

وجه  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن  تكون الأولوية في فرص العمل بهذه بمشروعات الفرص الاستثمارية الجديدة التي تم طرحها فى 8 محافظات لأبناء هذه المحافظات ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين  سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض  المحافظات، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية  وتم عرضها على سيادة الرئيس فى عام 2021 ، وأنه جار حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع  بالمحافظات المختلفة .‬

وزير التموين يعلن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة بـ 8 محافظات ‬

التموين تطلق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"‬


جاء ذلك خلال إطلاق  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"  بحضور  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول  وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
و اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ،و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور  وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية ،و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وذلك  فى إطار توجيهات القيادة السياسية   بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر. 

وزارة التموين التجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التموين الوادى الجديد التموين

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