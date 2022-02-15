أخصائية تغذية توضح العلاقة بين تكيسات المبايض وفقدان الوزن ..فيديو

قالت ريهام العراقي، أخصائية تغذية علاجية، إن معظم المصابات بـ تكيسات المبايض يعانين من مقاومة الأنسولين، منوهة بأن مقاومة الأنسولين هو من الأعراض الجانبية لـ تكيسات المبايض، معقبة: "لا يشترط أن من تعاني من زيادة في الوزن، تصاب بـ تكيسات المبايض".

وأضافت ريهام العراقي، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن معظم المصابات بتكيسات المبايض يعانين من زيادة في الوزن، مشيرة إلى أن “تكيس المبايض”يحدث نتيجة خلل بنسبة الهرمونات في الجسم.

وتابعت أخصائية تغذية علاجية، أن مرض تكيسات المبايض قد يكون وراثيا أو عن طريق إفراز السكر في الجسم بطريقة خاطئة، مؤكدة أن تكيسات المبايض ليس مرضاَ خطيراً ولكن لابد الحصول على تغذية صحية.

وأكملت ريهام العراقي أنه يجب التعامل مع طبيب أمراض نساء ليحدد نوعية العلاج والغذاء، مشيرة إلى ضرورة تناول بروتينات لأنها تساعد بشكل مباشر على العلاج من هذه المشكلة.