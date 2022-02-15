بعد إعلان إصابته بمرض نادر.. حمو بيكا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

بعد إعلان إصابته بمرض نادر..حمو بيكا ينشر صورة جديدة عبر الإنستجرام

شارك المغني الشعبي حمو بيكا، جمهوره بصورة جديدة له نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره من خلال الإعجابات والتعليقات على صورته.

وكان قد أعلن حمو بيكا، عن إصابته بمرض نادر يصيب الأمعاء و يؤدي إلى آلام في البطن وإسهال شديد وإرهاق وفقدان الوزن وسوء التغذية.

وإذا لم يتم علاج مرض كورون الذي أصاب النجم الشعبي حمو بيكا بشكل سريع وصحيح فإنه يعرض الإنسان للمعاناة من مضاعفات خطيرة، ما دفع المغني حمو بيكا للبقاء فى المستشفى لحين انتهاء فترة العلاج.

ونكشف خطورة مضاعفات المرض الذي أصاب نجم المهرجانات حمو بيكا وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ” .