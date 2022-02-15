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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوكيات تحافظ على الحياة الزوجية

زوجة تطلب الخلع لأن زوجها لا يأكل بالشوكة والسكينة.. فيديو

حياة زوجية
حياة زوجية

رصد برنامج أهلا بالستات، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامية بثينة توكل، اليوم الثلاثاء، فقرة عن أسباب الطلاق خلال الفترة الأخيرة. 

 

وخلال الفقرة قالت الإعلامية بثينة توكل: "هناك زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب معينة، وفي واحدة تطلب الخلع علشان جوزها مش بياكل بالشوكة والسكينة".

 

وردت هند المؤيد استشاري الإيتيكيت والمظهر، قائلة: "دي بتتلكك في الأساس علشان تخلع زوجها، والحاجات دي احنا بتعلمها، ولو بتحبه وهو بيحبها هيعدوا لبعض". 


وفى السياق نفسه أشارت هند المؤيد استشاري الإيتيكيت والمظهر، إلى السلوكيات التي تحافظ على المنزل، مؤكدة أنه يجب الحفاظ على المنزل من خلال التفاهم وتقبل الآخر. 

 

 

 

اهلا بالستات بثينة توكل أسباب الطلاق اخبار التوك شو هند المؤيد

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