أهمية التراث في المنتج الأدبي .. قراءة في التراث الشعبي والأساطير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية.

وأقام نادي الأدب بقصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان "أهمية التراث في المنتج الأدبي" حاضرها الناقد قباري البدري، و أدارها الباحث أنور فتح الباب، والذي أوضح إن التراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية، وهو علم يدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية لذا فإن الاهتمام به من الأمور الملحة.



وأنواع التراث هي ” التراث الإنساني، التراث الأدبي، التراث الشعبي” ، وهو يشمل كل الفنون والمأثورات الشعبية من شعر وغناء وموسيقى ومعتقدات شّعبية وقصص وحكايات وأمثال تجري على ألسنة العامة من الناس، وعادات الزواج والمناسبات المختلفة وما تتضمنه من طرق موروثة في الأداء والأشكال ومن ألوان الرقص والألعاب والمهارات.



والتراث بمفهومه البسيط هو خلاصة ما ورثته الأجيال السالفة للأجيال الحالية، فالتراث هو ما خلفه الأجداد لكي يكون عبرةً من الماضي ونهجاً يستقي منه الأبناء الدروس ليَعبُروا بها من الحاضر إلى المستقبل. والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة.

وكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة "الثقافة الجماهيرية أو الشعبية" ويلقي الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية.

التراث الشعبي عادات الناس وتقاليدهم وما يعبرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جيلاً عن جيل. ويتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية مثل الأشعار والقصائد المتغنّى بها وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية والأساطير.

ويشتمل التراث الشعبي أيضًا على الفنون والحرف وأنواع الرقص، واللعب، واللهو، والأغاني أو الحكايات الشعرية للأطفال، والأمثال السائرة، والألغاز والأحاجي، والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد الدينية.

كذلك فكل الناتج الثقافي للأمة يمكن أن نقول عنه “تراث الأمة”، أعقبها أمسية شعرية كبيرة لعدد من شعراء السويس.