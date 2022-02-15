غضب كبير من جمهور الزمالك بعد الخسارة من سموحة .. تفاصيل

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير نادى الزمالك ، بعد الخسارة من سموحة في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز.

ودشن عدد كبير من جماهير نادى الزمالك هاشتاج “ الزمالك ” وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

انتهت مباراة الزمالك وسموحة، بفوز الفريق السكندري، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز.

وحقق سموحة الفوز علي الزمالك، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري، 6 لاعبين، يأتي في مقدتهم بيرسي تاو مهاجم الأهلي، ومروان حمدي من سموحة وأحمد سيد زيزو من الزمالك، برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الزمالك وسموحة.



1- بيرسي تاو (الأهلي) - مروان حمدي (سموحة) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - المركز الأول برصيد 5 أهداف.

2- علي معلول (الأهلي) - جون إيبوكا (إنبي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة) - المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

3- أشرف بن شرقي (الزمالك) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) - محمد شريف (الأهلي) - المركز الثالث برصيد 3 أهداف.