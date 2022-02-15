بايدن: العقوبات جاهزة في حال الغزو الروسي لأوكرانيا.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إنه يجب خفض التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا عن حدود أوكرانيا ، مؤكدا أننا مستعدون للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها .

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الأزمة الأوكرانية ، أن روسيا الآن لديها نحو 150 الف جندي حول أوكرانيا ، مؤكدا أن جميع الأمريكيين يجب عليهم مغادرة أوكرانيا علي الفور لأن الهجوم الروسي مازال محتملا.

واوضح بايدن ، أن واشنطن وحلف الناتو لا يمثلان تهديدا للأراضي الروسية ولا نسعى إلي زعزعة استقرار روسيا والشعب الروسي ليس عدوا لنا ، مؤكدا أن العقوبات جاهزة في حال أي غزو روسي لأوكرانيا .