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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين وإسرائيل تعلنان عن استراتيجية «السلام الدافئ» لتنمية العلاقات المشتركة

البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل تعلنان عن استراتيجية "السلام الدافئ"

أعلنت البحرين وإسرائيل إنشاء خطة ثنائية مدتها 10 سنوات تسمى بـ"استراتيجية السلام الدافئ المشتركة"، لتكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين الجانبين.

وذكرت البحرين وإسرائيل، في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الجانبان ناقشا تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات النووية والنشاط الإرهابي والتطرف الديني والفقر والتحديات الاجتماعية.

كما ناقش الجانبان وباستفاضة سبل تعزيز التعاون المدني والاقتصادي والتجاري بين البلدين لتأمين السلام وتحقيق الرخاء الذي يحقق مصالح الشعبين.

واتفق البلدان على الإسراع في المفاوضات حول اتفاقيات حماية الاستثمارات والعمل المشترك على اتفاق ضريبي يوفر البنية التحتية لتعزيز التعاون التجاري الآمن.

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كما اتفقت البحرين وإسرائيل، حسب البيان، على دعم وتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة والزيارات المتبادلة للوزراء والمسؤولين الحكوميين، وسيتم إنشاء لجان اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون المدني والاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وورحب الجانبان بإنشاء "استراتيجية السلام الدافئ المشتركة"، التي ستعطي الأولوية لمجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك النظم الإيكولوجية للابتكار والأمن الغذائي والمائي والطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتجارة والاستثمار.

وشمل الاستراتيجية، دعم حكومتي البحرين وإسرائيل  البرامج، مثل برامج التبادل الطلابي، التي ستقوي الروابط وتعزز الحوار والتفاهم بين شباب البلدين.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في المنامة الثلاثاء، حيث جرى استعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تعزيزه وتنميته وبخاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم. 

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