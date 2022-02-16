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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مراعاته للبعد الاجتماعي.. رئيس موازنة النواب يُعدّد أبرز نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي

النائب فخري الفقي
النائب فخري الفقي خلال حواره لـ "صدي البلد"

قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن برنامج الإصلاح الإقتصادي كان نتاج رؤية مستقبلية ثاقبة وقرارات جريئة غير مسبوقة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ومعه الحكومة، معقبا "يعني هنا تخفيف الأعباء والتكلفة المادية علي المواطن خاصة للطبقة الدنيا" ويعد أهم ما يميز هذا البرنامج هو مراعاته للبعد الاجتماعي وذلك من خلال صياغة شبكة حماية اجتماعية أكثر دقة في دمجها للفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف “ الفقي ” خلال حواره لـ “صدي البلد”، أن منظومة الخبز المدعم أبرز مثال علي ما يسمي بالبعد الاجتماعي والتي ظهرت جهود واسعة للدولة في توسيع قاعدة المستفيدين منها لتصل إلي 70 مليون مستفيد بواقع 50 جنيهًا نقدا لكل فرد.

وأشار رئيس لجنة الموازنة، إلي المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين صحة المرأة والطفل وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية أيضا، بجانب القضاء علي قوائم الانتظار حيث يتزامن ذلك مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستعمم بجميع محافظات الجمهورية وتم الانتهاء من أعمالها بنسبة 30% حتي الآن والتي تمتلك نوعاً من أنواع التكافل الاجتماعي.

وتابع البرلماني، أما فيما يخص الإسكان والتعمير، فالحكومة لم تدخر جهدًا في توفير مساكن صحية آمنة للمواطنين لا سيما للقاطنين بالمناطق العشوائية وتحديدا الخطرة من خلال نقلهم إلي المساكن البديلة، علاوة علي تنفيذ الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي لطبقات متوسطي ومحدودي الدخل.

 

الحكومة صحة المرأة المبادرات الرئاسية المناطق العشوائية محدودي الدخل التامين الصحي الشامل

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